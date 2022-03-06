Göztepe'de, Trabzonspor hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasını evinde Kasımpaşa'ya mağlup olarak kapatan Göztepe'de, önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor maçı hazırlıklarına start verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de, Trabzonspor hazırlıkları başladı
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06 Mart 2022 14:55
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarına başladı.

Ligde konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılı ekibin Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanında, Kasımpaşa maçında forma giyenler yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

7 Mart Pazartesi günü izin yapacak sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçı hazırlıklarına 8 Mart Salı günü devam edecek.

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