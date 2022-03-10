Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, idmanı taktiksel oyunla tamamladı.
İzmir temsilcisi, cuma günü karşılaşma için son antrenmanını İzmir'de yaptıktan sonra hava yoluyla Trabzon'a gidecek.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, idmanı taktiksel oyunla tamamladı.
İzmir temsilcisi, cuma günü karşılaşma için son antrenmanını İzmir'de yaptıktan sonra hava yoluyla Trabzon'a gidecek.