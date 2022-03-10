Göztepe'de, Trabzonspor hazırlığı devam ediyor

Göztepe, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de, Trabzonspor hazırlığı devam ediyor
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10 Mart 2022 21:03
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, idmanı taktiksel oyunla tamamladı.

İzmir temsilcisi, cuma günü karşılaşma için son antrenmanını İzmir'de yaptıktan sonra hava yoluyla Trabzon'a gidecek.

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