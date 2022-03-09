Göztepe'de Tomas, ilk idmanına çıktı

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Stjepan Tomas, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe'de Tomas, ilk idmanına çıktı
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09 Mart 2022 21:03
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü lider Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe, yeni teknik direktörü Stjepan Tomas yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda bugün sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan Tomas idaresinde çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı.

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