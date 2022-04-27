Göztepe'de Tomas dönemi sona erdi!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı.



İzmir temsilcisinden yapılan açıklama şu şekilde:



"Kamuoyunun Bilgisine: Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Stjepan Tomas ve ekibine teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."



Göztepe'nin geçtiğimiz hafta Süper Lig'e veda etmesi kesinleşmişti.



SONER AYDOĞDU DA GİTTİ



Öte yandan Göztepe'de ayrıca futbolculardan Soner Aydoğdu'nun sözleşmesi feshedildi.



Açıklama şu şekilde:



"Kamuoyunun Bilgisine, Oyuncumuz Soner Aydoğdu ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Soner Aydoğdu'ya teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz."





İLGİLİ VİDEO