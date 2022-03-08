Göztepe'de Tomas dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni teknik direktörü belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Göztepe'de Tomas dönemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mart 2022 09:47
Ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından Nestor El Maestro ile yollarını ayıran Göztepe'de teknik direktör arayışları nihayete vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İzmir ekibi Hırvat teknik direktör Stepjan Tomas ile anlaşmaya vardı. Hırvat teknik adamın gün içinde İzmir'de olması bekleniyor.

Stepjan Tomas, daha önce Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'un teknik direktörlüğünü yapmıştı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.