Ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından Nestor El Maestro ile yollarını ayıran Göztepe'de teknik direktör arayışları nihayete vardı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İzmir ekibi Hırvat teknik direktör Stepjan Tomas ile anlaşmaya vardı. Hırvat teknik adamın gün içinde İzmir'de olması bekleniyor.



Stepjan Tomas, daha önce Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'un teknik direktörlüğünü yapmıştı.





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