Göztepe'de Tijanic sancısı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'de iç transferde de hareketlilik devam ediyor. Sarı-kırmızılarda forma giyen David Tijanic'in gelecek durumu belirsizliğini koruyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe'de Tijanic sancısı
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25 Haziran 2023 12:50
Spor Toto 1. Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle girmeyi planlayan Göztepe iç ve dış transferde yoğun bir mesai harcarken, David Tijanic'in geleceği netleşmedi.

Geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan takımı Al Adalah takımına kiralanan Sloven oyuncu, takımın küme düşmesinin ardından satılamadı. İki kulüp arasında yapılan sözleşme gereği Al Adalah ligde kalması halinde Tijanic'in satın alma opsiyonunu kullanacaktı. Ancak lige tutunamayan Adalah, Tijanic'i Göztepe'ye geri göndermek zorunda kaldı.

Oyuncuyu elden çıkarmak isteyen kurmaylar ise başka kulüplerden teklij beklemeye başladı. Göztepe ile 2026 yılına kadar mukavelesi bulunan Tijanic'e henüz talep gelmediği ve oyuncunun yeni sezon hazırlık kampına dahil olacağı belirtildi.  

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