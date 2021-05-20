Göztepe'de tepki: "Yavuz hırsız işbaşında"

Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya PFDK'nın cezasına tepki gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de tepki: 'Yavuz hırsız işbaşında'
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20 Mayıs 2021 20:38
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Beşiktaş maçında stada usulsüz seyirci aldıkları için verilen cezayı eleştirdi.

Papatya, yaptığı yazılı açıklamada, Gürsel Aksel Stadı'nda oynadıkları Beşiktaş maçında stada usulsüz şekilde seyirci aldıkları için ceza aldıklarını hatırlattı.

Cezanın "trajikomik" olduğunu belirten Papatya, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kayıtlarda açıkça görülmesine rağmen; usulsüz seyirci alımını gerçekleştiren kurum temsilcisi ile cezayı kesen kurumun aynı olması hayret verici ve düşündürücüdür. Bu durum yavuz hırsızın işbaşında olduğunun göstergesidir. Haklarımızı dayanakları ile sonuna kadar savunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."


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