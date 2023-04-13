Göztepe'de teknik ekip fark yarattı

Sezona Teknik Direktör Turgay Altay'la başlayıp 7'nci hafta dümeni eşine az rastlanır şekilde Hırvat Futbol Metodolojisi Direktörü Radomir Kokovic'in de saha dışından desteğiyle Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu ikilisine devreden Göztepe, ilk haftalarda istediği sonuçları alamasa da 32'nci hafta itibariyle Süper Lig yoluna girdi.



Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu yönetimindeki Göz-Göz, 24 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu periyotta 13 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu ikilisi yakaladıkları uyumla da Göztepe'yi başarıya taşıdı. İki teknik adamdan Özkayımoğlu, UEFA pro lisansına sahip olması nedeniyle basın toplantılarına katılıp açıklamalarda bulunuyor.



Taraftarlar da Dağ ve Özkayımoğlu'nu kısa sürede bağrına bastı. Kalan 6 maçta Göztepe'yi Süper Lig'e taşımaya çalışacak iki çalıştırıcı, yakalanan başarıda büyük pay sahibi oldu. Göztepe özellikle son 8 maçında çok iyi bir grafik ortaya koydu.

Son olarak deplasmanda Gençlerbirliği'ne yenilen Göztepe ardından Altınordu, Tuzlaspor, Yeni Malatyaspor (hükmen), Denizlispor, Samsunspor ve Ankara Keçiörengücü maçlarını kazanıp, Boluspor ve Pendikspor'la berabere kaldı. Şu an 50 puanla 6'ncı sırada yer alan Göztepe, pazar günü evinde Süper Lig yarışındaki Eyüpspor'la karşılaşacak. İzmir ekibi, Altay (D), Manisa FK (D), Adanaspor, Çaykur Rizespor ve Bodrumspor (D) maçlarıyla sezonu bitirecek. Göztepe, deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Adanaspor maçında hükmen 3-0 galip ilan edilecek.