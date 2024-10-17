Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov'un farkı

Göztepe 'de teknik direktör Stanimir Stoilov, son 10 yılda sarı-kırmızılılarda görev yapan en başarılı çalıştırıcı oldu.



Geçen sezon 13. haftada gelen 57 yaşındaki Bulgar teknik adam müthiş bir performans ortaya koydu. Hücum futbolu oynatması ve disiplinli yapısıyla tanınan Stoilov, İzmir ekibini 2 sene sonra Süper Lig'e döndürdü.



STOILOV'UN GÖZTEPE İSTATİSTİKLERİ



Süper Lig'de de devam eden Stoilov, 7 karşılaşmada 12 puan toplarken, 31 maçta 2.10'luk bir ortalama yakaladı. GözGöz 'ün 2014-15'ten beri galibiyet yüzdesi en başarılı ismi olan Stoilov, ligde de 1.71'lik puan ortalaması tutturdu.

