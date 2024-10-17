Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov'un farkı

Göztepe'nin Bulgar Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, son 10 yılda görev yapan en başarılı çalıştırıcı oldu.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov'un farkı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2024 09:53
Son güncelleme 17 Ekim 2024 09:54
Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, son 10 yılda sarı-kırmızılılarda görev yapan en başarılı çalıştırıcı oldu.

Geçen sezon 13. haftada gelen 57 yaşındaki Bulgar teknik adam müthiş bir performans ortaya koydu. Hücum futbolu oynatması ve disiplinli yapısıyla tanınan Stoilov, İzmir ekibini 2 sene sonra Süper Lig'e döndürdü.

STOILOV'UN GÖZTEPE İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig'de de devam eden Stoilov, 7 karşılaşmada 12 puan toplarken, 31 maçta 2.10'luk bir ortalama yakaladı. GözGöz'ün 2014-15'ten beri galibiyet yüzdesi en başarılı ismi olan Stoilov, ligde de 1.71'lik puan ortalaması tutturdu.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery