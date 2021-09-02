Göztepe'de Tayfun Korkut anlaşması iptal

Süper Lig takımlarından Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör henüz netleşmedi.



İzmir ekibi, Tayfun Korkut ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardı. Ancak son görüşmede anlaşma bozuldu.



Bu gelişmenin ardından, Göztepe'de yeni teknik direktör arayışları başladı.



