Göztepe'de Stoilov'un hedefi Süper Lig!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Bu takımın Süper Lig'e çıkmaması için hiçbir neden yok." dedi.



Gürsel Aksel Stadı'ndaki basın toplantısında konuşan Stoilov, daha önce projeleri olan ve uzun vadeli düşünen kulüplerde çalıştığını belirterek, "Tekrar böyle bir projenin içinde yer aldığım için gerçekten çok mutluyum. Fakat bu uzun vadeli projelerin yerine gelmesi için herkesin öncelikle bir mutluluğu yaşaması gerekiyor ve bu mutluluğun yolu da Süper Lig'e çıkmaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.



Stoilov, sarı-kırmızılı kulübün çok iyi bir stada ve tesislere sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Şu anda 1. Lig'in en iyi takımlarından birine sahip olduğumuzu düşünüyorum. Gerçekten hiçbir bahanemiz olmamalı ve şu anda yaşadığımız problemleri çözmek için her gün çok sıkı bir şekilde çalışmalıyız. Böyle yapacağız ve maçların hepsini kazanmak için sahaya çıkacağız. Bu takımın Süper Lig'e çıkmaması için hiçbir neden yok."



Hayatın her alanında olduğu gibi futbolda da disiplinin çok önemli olduğunu kaydeden Stoilov, "Ben hiç kimseye özel bir şey için söz veremem ama şunun sözünü verebilirim gerçekten dürüst ve çok sıkı bir şekilde çalışacağız ve hedefimize varmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.



Stoilov, oyun stratejilerinde bazı değişiklikler yapabileceklerini belirterek, "Benim oyun düşüncem dominant bir futbola dayanıyor. Rakibi kendi sahasına hapseden, ceza sahasından çıkarmayan bir oyun felsefesini her zaman hedefliyorum." diye konuştu.



Ofansif olarak gelişmek için defansın ve orta sahanın da daha iyi olması gerektiğini belirten Stoilov, iyi performans gösterenlerin forma şansı bulacağını söyledi.



Stoilov, devre arasına kadar olan maçlara odaklanacaklarını ve gerekirse ara transfer döneminde takviye yapabileceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bununla ilgili bir çalışma yapacağız Ivan Mance'la beraber konuşacağız ve takıma en iyi katkı sağlayacak oyuncuları getirmek için elimizden geleni yapacağız ama dediğim gibi şu anda en önemlisi önümüzdeki 5-6 maç ve buna en iyi şekilde odaklanmamız."



Takımın pozisyon üretmekte sorunu olduğunu kaydeden Stoilov, "İlk önce üzerine çalışacağımız şey takımı biraz daha öne çıkarmak. Bunu yapmamız gerekiyor. Topu daha fazla tutmalıyız. Çünkü pas yaparsak, mücadele edersek kalemizden uzak bölgelerde bunu başarabilirsek çok daha fazla pozisyon üretebiliriz." ifadelerini kullandı.



"Birçok değişiklik yapacağız"



Stoilov, genel olarak 4-4-2 oynamayı tercih ettiğini belirterek, "Oyunculara şunu anlatacağım. Biz aynı zamanda futbol dışında birer futbol sanatçısıyız. O yüzden de sahada taraftarlar bizim için önemli. Onların ilgisini çekmek için güzel şeyler ortaya koymak istiyoruz. Tabii ki kimse oyunun 0-0 bitmesini istemez. Dediğim gibi birçok değişiklik yapacağız. Birçok dokunuş yapacağız ama bunları yavaş bir şekilde yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance da zor bir dönemde çalışan ve görevden ayrılan teknik direktör Radomir Kokovic, yardımcıları Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu'na teşekkür ederek, üçünün de her zaman Göztepe'nin bir parçası olacağını söyledi.



Göztepe'nin tarihinde yepyeni bir sayfa açıldığını belirten Mance, şöyle konuştu:



"Umarım bu özel kulüp için en güzel hikayelerden biri yazılır. Bulgar efsanevi futbolcu ve teknik direktör Stoilov'a hoş geldin demek istiyorum. Oyuncularımız, medya, kulüp çalışanlarımız taraftarlarımızın desteğiyle burada büyük başarılara imza atacaktır. Kendisinden bahsetmeme gerek yok, hepiniz tanıyorsunuz zaten. Başarılarını burada sürdüreceğine inanıyorum."





