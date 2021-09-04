Göztepe'de son rota: Çağdaş Atan

Teknik direktör Tayfun Korkut'tan son anda vazgeçen Göztepe, Çağdaş Atan için temaslara başladı.

Haber; Sabah
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Göztepe'de son rota: Çağdaş Atan
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04 Eylül 2021 12:02
Teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayırdıktan sonra prensipte anlaştığı Tayfun Korkut'tan son anda vazgeçen Göztepe, Çağdaş Atan'a dümen kırdı.

Sarı-kırmızılıların Alanyaspor'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan 41 yaşındaki genç teknik adamla masaya oturacağı öğrenildi.

Göz-Göz'ün, Emre Belözoğlu konusunda ise UEFA Pro Lisans belgesi olmadığı için çekimser kaldığı kaydedildi.


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