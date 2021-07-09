Göztepe'de sol kanat adayı 2'ye çıktı

Göz-Göz, West Bromwich'ten Grosicki ile temaslarını sürdüren, Malatya'dan ayrılan Fofana'ya da kanca attı.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Göztepe'de sol kanat adayı 2'ye çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Temmuz 2021 14:24
Moryké Fofana
Moryké Fofana
Malatyaspor
Süper Lig'de 5. sezonuna girecek olan Göztepe'de gündem sol kanat takviyesi. Zlatko Tripic ile yolları ayıran ve Trabzonspor'dan kiraladıkları Fousseni Diabate'nin bonservisini alamayan Göz-Göz yönetimi, sol kanat transferinde aday sayısını 2'ye çıkardı. İngiltere'de West Bromwich forması giyen Kamil Grosicki'nin transferi için çaba harcayan İzmirli kurmaylar, Yeni Malatyaspor'dan Fofana'yı da gündemine aldı.

SÜPER LİG TECRÜBESİ VAR

Yönetim, Malatya temsilcisi ile sözleşmesi sona eren Fil Dişi Sahilli oyuncunun nabzını yokladı. 4.5 sezondur Türkiye'de forma giyen 29 yaşındaki kanadın Süper Lig'de kariyerine devam etmek istediği öğrenildi. Fofana ile temasa geçen yönetimin pazarlıklarını sürdürüyor. Kariyerinde Lillestrom, Lorient formaları da giyen Fofana, Türkiye'de Konya ve Malatya'da forma giydi.

GENÇ ŞEFİK KİRALANDI

Göztepe, geçen hafta Avusturya ekibi FC Wacker Innsbruck'tan transfer edip 4 yıllık sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki stoper Şefik Abalı'yı kiralık gönderdi. Sarı-kırmızılı ekip, aynı ülkeden SKU Amstetten takımına sezon sonuna kadar kiraladı.

 


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.