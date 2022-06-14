Göztepe'de Servet Çetin sesleri yükseliyor!

Gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de teknik direktörlük için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Instagram
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Göztepe'de Servet Çetin sesleri yükseliyor!
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14 Haziran 2022 15:04
Uzun süredir Rıza Çalımbay'ın yardımcılığını yapan teknik direktör Servet Çetin'le ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Spor Toto Süper Lig'e veda eden ve yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Göztepe, 41 yaşındaki teknik adama kanca attı.

PRO LİSANS ALDI

Pro lisans alan Çetin, İzmir kulübünün teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Futbolculuk kariyerinde Göztepe forması da giyen genç teknik adam, takım çalıştırmak istiyor. Servet Çetin; Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor'da Rıza Çalımbay'ın yardımcısı olarak görev aldı.



 
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