Göztepe'de Servet Çetin sesleri yükseliyor!

Uzun süredir Rıza Çalımbay'ın yardımcılığını yapan teknik direktör Servet Çetin'le ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Spor Toto Süper Lig'e veda eden ve yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Göztepe, 41 yaşındaki teknik adama kanca attı.
PRO LİSANS ALDI
Pro lisans alan Çetin, İzmir kulübünün teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Futbolculuk kariyerinde Göztepe forması da giyen genç teknik adam, takım çalıştırmak istiyor. Servet Çetin; Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor'da Rıza Çalımbay'ın yardımcısı olarak görev aldı.
PRO LİSANS ALDI
Pro lisans alan Çetin, İzmir kulübünün teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Futbolculuk kariyerinde Göztepe forması da giyen genç teknik adam, takım çalıştırmak istiyor. Servet Çetin; Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor'da Rıza Çalımbay'ın yardımcısı olarak görev aldı.