Göztepe'de savunma ve kale duvar ördü

Futbolda 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek Süper Lig yolunda vites arttıran Göztepe, savunma performansıyla ön plana çıktı. Geride kalan 15 maçta sadece 8 gol yiyen sarı-kırmızılılar defans ve kaleci performansıyla ligdeki 17 takımı geride bıraktı.



Özellikle üst üste galip geldiği son 3 lig müsabakasında 8 gol atan Göztepe, kalesine adeta duvar ördü. Sarı-kırmızılıların sezon başında İngiliz ekibi Southampton'dan kiraladığı Polonyalı kaleci Mateusz Lis, yaptığı kurtarışlarla hem takımını ayakta tuttu hem de rakiplere gol sevinci yaşatmadı. Lis, son Gençlerbirliği karşılaşmasında maç golsüz berabere devam ederken penaltı kurtarıp takım arkadaşlarını ateşledi.



Teknik direktör Stanimir Stoilov göreve gelir gelmez defans hattında değişimlere gitti. Rotasyon yapan tecrübeli teknik adam, eski çalıştırıcı Radomir Kokovic döneminde sürekli forma giyen Atınç Nukan ve Ümit Akdağ'ı yedeğe çekip, defans göbeğini Tarkan ve Nielsen ikilisinden kurdu. Son 3 maçta Tarkan ve Nielsen'e forma veren Stoilov'un değişiklikleri takıma olumlu yansıdı. Nielsen, Gençlerbirliği deplasmanından Göztepe'nin ilk goolünü kaydedip hücuma da katkı sağladı. Ayrıca savunma oyuncuları bu sezon gollerde de baş rolü oynadı. Stoperlerden Taha 2, Atınç, Nielsen ve Ümit ise 1'er gol kaydetti. Sarı-kırmızılılarda yine defansta sağ bekte forma giyen Ogün 1 kez gol sevinci yaşadı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU