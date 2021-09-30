Göztepe'de Samet Aybaba sesleri

Altay, Hatayspor ve Galatasaray maçlarından puan çıkaramayan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro'nun da kulüpteki geleceği tartışılmaya başlandı. Başkan Mehmet Sepil'in 38 yaşındaki teknik adamla toplantılar gerçekleştirdiği ve kötü gidişatın nedenlerini sorduğu vurgulandı.



Göztepe'nin cumartesi günü evinde oynayacağı Giresunspor müsabakasında olası bir puan kaybı halinde Maestro ile yolların ayrılabileceği vurgulandı.



Ege temsilcisi takımı yeniden bir yerli isme emanet etmek istiyor. Hedefte ise Samet Aybaba'nın olduğu konuşuluyor. Samet Aybaba, son olarak Adana Demirspor'u Süper Lig 'e taşımış ve Balotelli krizinden sonra takımdan ayrılmıştı.



