Göztepe'de Samba rüzgarı!

Göztepe, Kayserispor'u 3-0 yenerek 9 puanla 6. sıraya yerleşirken, Brezilyalı oyuncuların performansları dikkat çekti.

Süper Lig'de son olarak evinde Kayserispor'u 3-0 yenerek 9 puanla namağlup olarak 6'ncılığa yerleşen Göztepe'nin Brezilyalı futbolcuları şu ana kadar gösterdikleri performansla tam not aldı. Kadrosunda 5 Sambacı bulunan sarı-kırmızılılarda oyuncular 5 maç sonunda takıma önemli katkılar sağladı. Geçen sezonun devre arasında Brezilya'nın Atletico Paranaense takımından gelen forvet Romulo, gollerine Süper Lig'de de devam etti. 1'inci Lig'in ikinci devresinde forma giymeye başlayan 22 yaşındaki golcü 13 maçta 5 gol atıp 3 asist yaparken, takımın Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu. Romulo, sezon başında ise bonservisiyle Göztepe'ye geldi. Süper Lig'de 5 maça çıkan oyuncu 445 dakika sahada kalıp 2 gol attı. Fenerbahçe ve Bodrum FK ağlarını havalandıran Sambacı, Stanimir Stoilov'un hücumdaki önemli kozu oldu.



Romulo gibi geçen sezonun devre arasında İzmir ekibine imza atan stoper Heliton da savunmanın sigortası haline geldi. Bulgaristan'ın CSKA 1948 Sofia ekibinden kadroya dahil edilen Heliton güçlü fiziği ile rakip forvetlere kolay kolay geçit vermedi. Hücuma da katkı sunan 28 yaşındaki futbolcu geçen sene 1'inci Lig'de 16 maçta forma giyip 1 gol attı. Bu yıl ise 5 maçın tamamında oynayan Heliton 450 dakika sahada kaldı ve deplasmanda 1-1 berabere biten Alanyaspor karşılaşmasında gol sevinci yaşadı. Göztepe'nin yaz döneminde Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEL'den aldığı sol bek Djalma Silva da beğeni topladı. Stoilov'un tüm maçlarda görev verdiği 30 yaşındaki futbolcu 1 gol attı, 1 de asist yaptı.



JUAN VE HUGO UMUT VERDİ



Takımın diğer Brezilyalısı forvet Juan Silva Kayserispor karşılaşmasında ilk golünü kaydetti. Sau Paulo takımından gelen Juan, Kayserispor maçında ilk gol sevincini yaşarken, 2'nci haftadaki Fenerbahçe maçında ise vatandaşı Romulo'ya 90+6'ncı dakikada asist yaptı, müsabaka 2-2 berabere bitti. İlk kez Kayserispor'a karşı Göztepe forması giyen orta saha Victor Hugo son 6 dakika oynamasına rağmen umut verdi. Orta sahadan aldığı toplarlarla dikine ceza sahasına gidip tribünleri heyecanlandıran Hugo da alkış topladı. Son olarak Flamengo takımında top koşturan 20 yaşındaki Hugo, İngiliz Southampton'dan kiralandı.



