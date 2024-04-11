Göztepe'de Romulo şov

Ara transfer döneminde Brezilya ekibi Athletico Paranaense'den kiralanan 22 yaşındaki golcü, son Erzurumspor FK karşılaşmasında 2 gol birden atıp yıldızlaştı. Kısa süre içinde Göz-Göz'e uyum sağlayan Sambacı, 8 maçta 5 gol atıp 2 de asist yaptı.



İlk olarak deplasmanda 2-0 kazanılan Bandırmaspor müsabakasında formayı sırtına geçiren Romulo, 28 dakika oyunda kaldığı maçta 1 gol attı, 1 de asist yaptı. Adanaspor'u dış sahada 3-0 yenen Göztepe'de Romulo bu kez 1 asist yaparken, 2-0 galip gelinen Boluspor maçında 2 gol atıp galibiyetin baş mimarı oldu. Erzurumspor'a karşı da çok etkili oynayan Brezilyalı forvetin yeni sezonda da takımda olması bekleniyor.





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