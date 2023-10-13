Göztepe'de Nielsen formayı kaptırdı

1'nci Lig'de 3'te 3 yaparak adını Play-Off potasına yazdıran Göztepe'nin yeni transferlerinden Lasse Nielsen formayı çabuk kaptırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de Nielsen formayı kaptırdı
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13 Ekim 2023 15:17
Sezon başında İsveç'in Malmö takımından transfer edilen 35 yaşındaki Danimarkalı stoper Nielsen, 3 maçta ilk 11'de forma giyerken son 3 karşılaşmada ise yedek soyundu.

Manisa FK ve Adanaspor maçlarında 1 dakika bile süre alamayan deneyimli oyuncu, son Boluspor deplasmanında ise son 29 dakika oyuna dahil oldu. Şu ana kadar takıma tam adapte olamayan Nielssen'in yerine teknik direktör Radomir Kokovic, yerli futbolcuları defansta tercih etti.

Kokovic, Nielsen'i kızağa çekip üçlü defansta Ümit, Atınç ve Taha'yı kullandı. Göztepe, Nielssen'in ilk 11'de oynamadığı 3 maçı da gol yemeden kazandı. Göztepe deplasmanda Manisa FK'yı 1-0, Boluspor'u da 2-0 mağlup ederken, Gürsel Aksel Stadı'nda ise Adanaspor'u 1-0'la geçti.

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