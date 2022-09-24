Spor Toto Süper Lig'e veda eden Göztepe'de yeni teknik direktör için arayışlar başlarken gündeme gelen isimlerden biri de son olarak Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor'u çalıştıran Mustafa Kaplan oldu. İzmir ekibiyle Mustafa Kaplan arasında yapıldığı gündeme gelen görüşmeyle ilgili son detaya Sporx ulaştı.



GÖZTEPE'DE ÇALIŞMAYA SICAK



Yakın zamanda Adanaspor'dan ayrılan Mustafa Kaplan, henüz İzmir ekibinden özel bir davet almadı. Ancak; Mustafa Kaplan, Göztepe'de çalışmaya sıcak bakıyor.



İYİ BİR SİNERJİ OLUŞTURACAĞI FİKRİNDE



Mustafa Kaplan, göreve gelmesi halinde ise Göztepe'nin taraftar gücüyle birlikte iyi bir sinerji oluşturacakları düşüncesinde. Ayrıca Kaplan, 2-3 yıllık bir planlama ile takımı Süper Lig'e çıkarma projesine de yeşil ışık yakıyor.



EROKSPOR DA KAPLAN'A TALİP OLMUŞTU



Adanaspor'dan ayrıldıktan sonra Mustafa Kaplan'a TFF 2. Lig ekiplerinden Erokspor da talip olmuştu. Erokspor ile görüşen ve tesisleri de gezen Kaplan ile anlaşma sağlanamamıştı. Bilindiği üzere Erokspor'da bir dönem Trabzonspor'u da çalıştıran Mustafa Reşit Akçay göreve başladı.





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