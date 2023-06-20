Göztepe'de Metehan Mimaroğlu harekatı

Spor Toto 1. Lig'de transferin hareketli takımlarından olan Göztepe, rotasını Metehan Mimaoğlu'na çevirdi.



Sarı-kırmızılılar bonservisi Eyüpspor'da olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Metehan Mimaroğlu ile görüşmelere başladı.



Oyuncunun da Göztepe'de forma giymeye çok sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşması halinde Metehan'ın resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.



Güngören Belediyespor'da yetişip Bursa Nilüfer, Eskişehirspor, Konyaaltı Belediyespor, Edirnespor, Ergene Velimeşe, Alibeyköyspor, Altınordu, Osmaniyespor, Adana Demirspor, Eyüpspor ve Ümraniyespor formalarını terleten deneyimli futbolcu, geçen sezonun ilk yarısını Süper Lig'de geçirdi.



Önce Ümraniyespor'da 10 maça çıkan Metehan, ikinci devrede ise Altınordu formasını terletti.



Altınordu'da 16 maça çıkan oyuncu 1107 dakika süre alıp takımıyla küme düşme üzüntüsü yaşadı.





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