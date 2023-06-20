Göztepe'de Metehan Mimaroğlu harekatı

Göztepe, bonservisi Eyüpspor'da olan 28 yaşındaki oyuncu Metehan Mimaroğlu ile temaslara başladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Göztepe'de Metehan Mimaroğlu harekatı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Haziran 2023 14:48
Spor Toto 1. Lig'de transferin hareketli takımlarından olan Göztepe, rotasını Metehan Mimaoğlu'na çevirdi.

Sarı-kırmızılılar bonservisi Eyüpspor'da olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Metehan Mimaroğlu ile görüşmelere başladı.

Oyuncunun da Göztepe'de forma giymeye çok sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşması halinde Metehan'ın resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Güngören Belediyespor'da yetişip Bursa Nilüfer, Eskişehirspor, Konyaaltı Belediyespor, Edirnespor, Ergene Velimeşe, Alibeyköyspor, Altınordu, Osmaniyespor, Adana Demirspor, Eyüpspor ve Ümraniyespor formalarını terleten deneyimli futbolcu, geçen sezonun ilk yarısını Süper Lig'de geçirdi.

Önce Ümraniyespor'da 10 maça çıkan Metehan, ikinci devrede ise Altınordu formasını terletti.

Altınordu'da 16 maça çıkan oyuncu 1107 dakika süre alıp takımıyla küme düşme üzüntüsü yaşadı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery