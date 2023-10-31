Göztepe'de Mamah fırtınası esmeye başladı

1'inci Lig'de 5'te 5 yapan ve Süper Lig potasına yerleşen Göztepe'de sezona suskun başlayan Kenneth Mamah son haftalara damga vurdu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe'de Mamah fırtınası esmeye başladı
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31 Ekim 2023 15:07
 Ankara Keçiörengücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek 1'inci Lig'de 5'te 5 yapan ve Süper Lig potasına yerleşen Göztepe'de sezona suskun başlayan Kenneth Mamah son haftalara damga vurdu.

Yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğü nedeniyle ilk haftalarda varlık gösteremeyen Nijeryalı futbolcu son 2 karşılaşmada ağları sarsarak Göztepe'ye katkı koymaya başladı. İlk olarak önceki hafta Gürsel Aksel Stadı'nda 3-0 kazanılan Şanlıurfaspor müsabakasında ağları sarsan 25 yaşındaki futbolcu Ankara Keçiörengücü maçında da galibiyeti getirdi. Başkent deplasmanında ceza sahası dışından klas bir gole imza atan Mamah hem camiayı hem de teknik ekibi umutlandırdı.

Geçen sezon başında Göztepe'ye gelen Kenneth Mamah ilk yılında 29 maça çıktı. Oyuncu 5 gol ve 3 asistle oynadı. Mamah bu sezon 7 karşılaşmada görev aldı.
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