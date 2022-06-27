Göztepe'de Lourency ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig'e düşen Göztepe'de Lourency Rodrigues ile yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de Lourency ile yollar ayrıldı
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27 Haziran 2022 18:53
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Lourency Rodrigues'in yeni sezonda kadroda yer almayacağını bildirdi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Lourency'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Lourency'ye teşekkür edilen açıklamada, futbolcuya başarılar dileğinde bulunuldu.

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