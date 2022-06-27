Göztepe'de Lourency ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Lourency Rodrigues'in yeni sezonda kadroda yer almayacağını bildirdi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Lourency'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Lourency'ye teşekkür edilen açıklamada, futbolcuya başarılar dileğinde bulunuldu.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Lourency'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Lourency'ye teşekkür edilen açıklamada, futbolcuya başarılar dileğinde bulunuldu.
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