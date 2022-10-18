Göztepe'de korkutan tablo; 23'te 2!

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Tuzlaspor'a 2-0 yenilerek taraftarını kahreden Göztepe geçen sezondan bu yana hayal kırıklığı yaşatmayı sürdürdü. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de mücadele ettiği dönemden bugüne kadar oynadığı son 23 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi.



Geçen sene Süper Lig'e veda ederken 15 maç kazanamayıp bu süreçte yalnız 1 beraberlik alabilen Göz-Göz, 1'inci Lig'de de geride kalan 9 maçta beklentilerin çok uzağına düştü. Göztepe, son 23 karşılaşmada sadece Sakaryaspor ve Altınordu'yu yenebildi.

Süper Lig'de Altay, Hatayspor, Galatasaray, Giresunspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor, Konyaspor, Kayserispor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Adana Demirspor'a yenilen Göztepe, sadece Gaziantep FK ile berabere kalabildi.



Eski başkan Mehmet Sepil'in kulüp hisselerinin yüzde 70'ini Sport Rebuplic şirketine satmasıyla yeni bir sayfa açan Göztepe, bu sezon 1'inci Lig'de Bandırmaspor, Boluspor, Pendikspor ve Tuzlaspor maçlarından puan alamadı. Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği ile berabere kalan İzmir ekibi bu uzun periyotta sevenlerine sadece 2 galibiyet hediye edebildi.