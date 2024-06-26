Göztepe'de Koray Günter ve Odey listede

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe, iç ve dış transferde gaza bastı. İç transferde daha önce Atınç, Ümit, Celil, Messaoudi, Fıratcan ve Ensar'la yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda sol bek Yunus Emre Gedik'le de resmen vedalaşıldı. Geçen sezon Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya kiralanan oyuncu Kocaelispor'un yolunu tuttu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Oyuncumuz Yunus Emre Gedik'in Kocaelispor'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi. Takımdan ayrılan sağ bek Fıratcan Üzüm de Gençlerbirliği ile anlaşma sağladı.



Dış transferde ise şu ana kadar Brezilyalı sol bek Djalma Silva ile resmi sözleşme imzalayıp, sağ bek Nazım Sangare ile orta saha Isaac Solet'le prensipte anlaşma sağlayan Göz-Göz, stoper Koray Günter ve Nijeryalı santrfor Stephen Odey'le görüşmelere başladı. Geçen sezonu Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki Koray'ın İtalyan takımı Hellas Verona ile sözleşmesi sona erdi. Göztepe'nin Koray'a teklif sunduğu, tecrübeli oyuncunun da İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.



GALATASARAY'DA KUPALAR KAZANDI



Borussia Dortmund altyapısından yetişen Koray Günter, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da çok fazla süre alamamasına rağmen 2 Süper Lig, 3 de Türkiye Kupası sevinci yaşayan oyuncu, 2018-2019'da İtalyan temsilcisi Genoa'ya gitti. Koray İtalya'da Sampdoria ve Verona formalarını giydi.



Göztepe'nin temasa geçtiği diğer oyuncu Odey ise Danimarka'da Randers takımında top koşturuyor. Avrupa'da Zurih, Genk, Amiens SC takımlarında da forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Randers formasıyla Danimarka'da 34 maça çıkıp 4 kez fileleri sarstı.





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