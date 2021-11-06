Göztepe'de Konyaspor maçı öncesi 2 eksik!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Sarı kırmızılı takımda karşılaşma öncesi 2 eksik bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe'de Konyaspor maçı öncesi 2 eksik!
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06 Kasım 2021 10:38
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile İttifak Holding Konyaspor, 7 Kasım Pazar günü İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Ligde son 3 haftada 4 puan alan Göztepe, 9 puan ve averajla 17. durumda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Marko Mihojevic ve cezalı Obinna Nwobodo, karşılaşmada forma giyemeyecek. Hafta içi takımla çalışmalara başlayan Halil Akbunar'ın maç kadrosunda yer almasının beklendiği İzmir temsilcisinde sakalığı nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Atınç Nukan'ın durumu kontrollerin ardından belli olacak.

Konyaspor'la 9. randevu

Süper Lig'de geride kalan 8 müsabakada rakibine karşı tek yenilgisini geçen sezonun 40. haftasında 1-0'lık skorla yaşayan Göztepe, diğer 7 müsabakada 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 13 gol atıp kalesinde 8 gol gördü.


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