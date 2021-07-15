Göztepe'de Kevin Zohi ve Sinan Gümüş planı

Fransa'da Strasbourg ekibiyle sözleşmesi biten Malili golcü Kevin Zohi ile ilgilenen Göztepe, F.Bahçe forması giyen Sinan Gümüş'ü de istiyor.

Haber; Yeni Asır
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Göztepe'de Kevin Zohi ve Sinan Gümüş planı
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15 Temmuz 2021 12:45
Dış transferde son olarak kadrosuna Holstein Kiel ekibinden Makana Baku'yu transfer eden Göztepe, hücum hattına güç katmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Göz-Göz'ün son gözdesi Fransa'da Strasbourg ekibinden Kevin Zohi oldu. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon takıma gelen ve verim alamadığı Brown Ideye ile yolların ayrılması durumunda 24 yaşındaki Malili futbolcuyu kadrosuna katacak.

Ligue 1 ekibiyle sözleşmesi sona eren Zohi ile ilk temaslara geçen kurmaylar, olumlu sonuçlar aldı. Nijeryalı golcüsü Ideye'yi bir an önce elinden çıkarmanın hesaplarını yapan Göz-Göz yönetimi, Zohi ile temasları hızlandırmak istiyor. Göztepe'nin Sinan Gümüş ısrarı sürüyor. Fenerbahçe' deki durumu belli olmayan hücum oyuncu için İzmir temsilcisi pusuda bekliyor.

WILSHERE'İN TALİBİ ÇOK

Göztepe'nin nabız yokladığı Wilshere için üç büyüklerin de devrede olduğu ileri sürülürken bonservisi elinde olan futbolcunun tüm teklifleri değerlendirip kararını bildirmesi bekleniyor. 29 yaşındaki oyuncuyla geçtiğimiz ay Birmingham kulübünün de ilgilendiği öne sürülmüştü.


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