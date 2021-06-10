Göztepe'de kaleye son aday: Nurullah

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kaleye genç yetenekleri kazandırmak için düğmeye bastı. 1. Lig ekibi Bursaspor'dan 21 yaşındaki eldiven Ataberk Dadakdeniz ile ilgilenen Göz-Göz, diğer yıldız adayını da Karadeniz'de buldu.



Sarı kırmızılılar, geçen sezon 1. Lig ekibi Samsunspor ile Play-Off'a kalan 23 yaşındaki kaleci Nurullah Aslan'a da kanca attı. Kulübüyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden genç eldivenin bonservisiyle kadroya katmak için yönetim seferber oldu.



Göz-Göz'ün kulübüyle sözleşmesi devam eden eldiven için 1 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilirken Karadeniz ekibinin bu bedelin yanı sıra sarı-kırmızılılardan sağ bek Kerim Alıcı'nın bonsenrvisini de istediği konuşuluyor. İki kulüp arasında da pazarlıklar sürüyor.



