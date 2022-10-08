Spor Toto 1'inci Lig'de bu haftayı bay geçirecek Göztepe'nin sezon başında Yılport Samsunspor'dan kadrosuna kattığı kaptan Yasin Öztekin, takımın en istikrarlı oyuncularından biri oldu.



7 MAÇIN TAMAMINDA OYNADI



Sarı-kırmızılılara 2018-2019 sezonunda Galatasaray'dan gelip 1.5 sezon top koşturan Yasin, bu sene geri döndüğü İzmir ekibinde geride kalan 7 maçın tamamında forma giydi.



4 GOLÜN 2'SİNDE İMZASI VAR



Her maçta sahaya on birde çıkan 35 yaşındaki futbolcu atılan 4 golün 2'sine de imzasını koydu. Toplam 579 dakika sahada kalan deneyimli oyuncu gösterdiği mücadeleyle de camianın beğenisini topladı.



EMRE ÇOLAK'IN DURUMU



Gelecek hafta evinde Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek İzmir ekibi hazırlıklarını sürdürürken, sakatlıkları bulunan Palmer ve Emre Çolak'ın tedavilerine devam ediliyor. İki oyuncunun da Tuzlaspor maçına kadar tamamen iyileşmesi bekleniyor.





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