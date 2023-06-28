Göztepe'de imzalar sürecek!

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Göztepe, transfer çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi prensipte anlaşmaya vardığı oyunculara bir bir imza attıracak.

Haber; DHA
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Göztepe'de imzalar sürecek!
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28 Haziran 2023 16:11
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe dış transferde ilk imzayı Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest'e attırdı. Tarkan'la 2 yıllık sözleşme imzalayıp siftah yapan Göz-Göz'de iki oyuncu da imza için sıraya girdi.

Sarı-kırmızılılar Altınordu'dan sol bek Ali Dere ve Eyüpspor'dan orta saha Metehan Mimaroğlu ile de prensipte anlaştı. İki oyuncunun da Kurban Bayramı'nın hemen ardından resmen Göztepeli oyacağı kaydedildi.

Yerli transferinde oyuncularla bir bir anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar yabancı transferinde de gaza basacak. Özellikle yurt dışından birçok isimle temasta olan yönetim, ardından imza şova geçecek. 
 
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