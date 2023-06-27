Göztepe'de ilk imza Tarkan'dan

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Göztepe, prensipte anlaştığı Tarkan Serbest ile sözleşme imzaladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe'de ilk imza Tarkan'dan
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27 Haziran 2023 16:30
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe yaz döneminin ilk transferini gerçekleştirdi. Yeni sezonda parolasını şampiyonluk olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest'i resmen kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada 29 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.Futbola Austria Wien takımında başlayan Tarkan, ülkemizde Kasımpaşa formasını terletti.

Deneyimli stoper 2022-23 sezonunda Kasımpaşa forması ile 11 Süper Lig müsabakasına çıkıp, 649 dakika sahada kaldı.
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