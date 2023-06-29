Göztepe'de ikinci transfer gerçekleşti

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lige çıkmak isteyen Göztepe, Altınordu'dan Ali Dere'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe'de ikinci transfer gerçekleşti
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29 Haziran 2023 16:27
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe imza şova başladı. Transfer döneminde ilk olarak Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest'le sözleşme imzalayan Göztepe, Altınordu'da top koşturan sol bek Ali Dere'yi de resmen kadrosuna dahil etti.

Göztepe, Ali ile 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalandığını duyurdu.

TAKVİYELER DEVAM EDECEK

Kurban Bayramı'nda üst üste transferleri resmileştiren Göztepe'de takviyelerin devam edeceği bildirildi.

Konyaspor'da futbola başlayan 30 yaşındaki sol bek, Fethiyespor, Boluspor, 1922 Konyaspor, İstanbulspor ve Altınordu'da oynadı. Ali Dere geçen sezon Altınordu formasıyla 33 1'inci Lig maçına çıktı. Toplam 2798 dakika süre alan deneyimli futbolcu, Altınordu ile küme düşme üzüntüsü yaşadı.

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