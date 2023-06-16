Göztepe'de iki transfer tamamlanmak üzere

Spor Toto 1. Ligde gelecek sezon şampiyon olmak isteyen Göztepe transferde gaza bastı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe'de iki transfer tamamlanmak üzere
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16 Haziran 2023 17:22
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe dış transferde gaza bastı. Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak Göztepe yerli oyunculardan sol bek Ali Dere ve stoper Tarkan Serbest'le anlaşma sağladı.

Son olarak Altınordu'da forma giyip küme düşme üzüntüsü yaşayan Ali Dere ile Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile yollarını ayıran deneyimli stoper Tarkan Serbest, Göztepe'nin teklifini kabul etti. İki futbolcunun da 26 Haziran'da resmen başlayacak transfer döneminde resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

KAMPA KADAR KADRO ŞEKİLLENDİRECEK

Yerli futbolcu transferlerine erkenden start veren sarı-kırmızılıların yurt dışından izlediği yabancı futbolcularla da temaslarını sıklaştırdığı ve kampa kadar kadroyu büyük ölçüde şekillendireceği ifade edildi. İç transferde ise bazı futbolcularla yollarını ayırmaya hazırlanan Göztepe'de kaleci Arda, Atınç, Yalçın, Mamah, Palmer, İsmail, Uğur Kaan, Yunus Emre takımda kalacak.

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