Göztepe'de iki transfer son aşamada

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe yerli transferinde atağa kalktı.



Altınordu'dan sol bek Ali Dere ve Kasımpaşalı stoper Tarkan Serbest'le anlaşma sağlayan, Giresunspor'dan kaleci Ferhat Kaplan'la son aşamaşa gelen Göztepe, defans oyuncusu Hasan Hatipoğlu ile santrfor Ahmet Sağat'ın da işini bitirdi.



Geride kalan sezonda Pendikspor'la Play-Off şampiyonluğu yaşayıp Süper Lig'e yükselen stoper Hasan'la temasa geçen yönetimin olumlu cevap aldığı ifade edildi. Pendikspor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun bonservisinde kolaylık sağlanacağı ve Hasan'ın en kısa sürede Göztepe'ye imza atacağı kaydedildi.



Afyonspor'da futbola başlayan 33 yaşındaki Hasan, Batman Petrolspor, Balıkesirspor, Boluspor, Sivasspor, Samsunspor, Altınordu, Erzurumspor FK, Kocaelispor ve son olarak Pendikspor'da oynadı. Hasan geçen sene Pendikspor'la 30 lig maçına çıkıp 2 gol attı. Kariyerinde 4 kez 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Hasan'la Manisa FK da ciddi şekilde ilgileniyordu.



Gol yollarında geçen sezon sorunlar yaşayan sarı-kırmızılılar Samsunspor'la normal sezonda şampiyonluk yaşayan golcü Ahmet Sağat'la da el sıkıştı. Samsunspor'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan gurbetçi golcünün takımdan ayrılacağı ifade edildi. Almanya'da Dynamo Dresden'de futbola başlayan 27 yaşındaki forvet Ahmet, 2021-2022 sezonunda Menemen FK'ya transfer olmuştu.





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