Göztepe'de iki ayrılık vakti

Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'ın raporu üzerine sözleşmeleri devam eden Megyeri ve Ideye ile ayrılık kararı aldı.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de iki ayrılık vakti
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01 Haziran 2021 12:52
Göztepe'de bu sezon beklenen performanslarını sergileyemeyen file bekçisi Balazs Megyeri ve golcü Brown Ideye için ayrılık çanları çalıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Ünal Karaman'ın gözüne giremeyen ikilinin yaz transfer döneminde takımından ayrılması bekleniyor. Ancak tek sorun Megyeri ve Ideye'nin kulüple kontratlarının devam etmesi. İki futbolcunun da Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmeleri bulunurken, yönetim kulüp bulmaları halinde bonservis bedelinde kolaylık sağlayacak.

As kaleci olarak Yunan ekibi Atromitos'tan transfer edilen Balazs Megyeri, bu sezon sadece 2 maçta forma giyerken, daha fazla süre alan Nijeryalı futbolcu Brown Ideye ise varlık gösteremedi. Nijeryalı futbolcu 30 resmi maçta forma giyerken sadece 2 gol atıp, 2 asistlik performans sergiledi.

GASSAMA BEKLENİYOR

Göztepe'de, sözleşmeleri sona eren Lamine Gassama, Stefano Napoleoni, Anderson Esiti, Fouusseni Diabate ve Cherif Ndiaye için teknik direktör Ünal Karaman'ın yönetime raporunu verdiği öğrenildi. Yıllık 750 bin Euro alan Senegalli sağ bek Gassama'nın ücretinde indirim talep edilecek. Son 3 sezonda sarı-kırmızılı formayı giyen 32 yaşındaki defans oyuncusu, bu sezon 18 lig maçının 15'inde banko oynadı, 2 asist yaptı.


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