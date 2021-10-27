Süper Lig ekibi Göztepe'de sezon başında kulüp bulamadığı için elde kalan 33 yaşındaki futbolcu Brown Ideye gözden iyice düştü. Yönetim 11 dakika görev yapan Nijeryalıyı ocak ayında gönderecek.



Süper Lig'de düşme potasından bir türlü kurtulamayan Göztepe'de ilk yolcu belli oldu.

Geçen sezon başında kadroya dahil edilen ancak bir türlü bekleneni veremeyen golcü Brown Ideye, yeni teknik direktör Nestor El Maestro'nun da gözüne giremedi. Mevcut kadroda kötü bir sezon geçiren Adis Jahovic ve Cherif Ndiaye'nin de gölgesinde kalan Nijeryalı futbolcuyla devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.



Sezon başında kulüp bulamadığı için elde kalan ve sadece 3 maçta 11 dakika süre alabilen Ideye, geçen yıl ise 30 lig maçında sadece 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla bu kez devre arasında yollarını ayırmayı planlayan Göztepe, yeni bir forvet transferiyle ileri uçtaki soruna çözüm bulmayı planlıyor.





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