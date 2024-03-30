Göztepe'de heyecan tavan yaptı

1'inci Lig'de milli aranın ardından 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Kocaelispor'un rakibi olacak Göztepe'de tüm camiayı heyecan sardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de heyecan tavan yaptı
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30 Mart 2024 13:38
Bitime 7 maç kala Sakaryaspor'un 9 puan önünde Süper Lig potası olan 2'nci sırada yer alan Göztepe'de planlar sadece galibiyet üzerine kuruldu.

Kocaelispor'u yenip Süper Lig yolunda dev bir adım atmayı hedefleyen Göztepe'de taraftarlar da geri sayıma geçti.

Kocaelispor deplasmanında Göz-Göz'ü yalnız bırakmak istemeyen futbolseverlerin kendilerine ayrılan tribünleri tamamen dolduracağı ve biletleri tükettiği bildirildi.

Kritik haftalara girilirken hem Sportif Direktör Ivan Mance hem de teknik direktör Stanimir Stoilov da teyakkuz ilan etti. Oyuncularla sık sık toplantılar yapan Mance ve Stoilov'un işi çok sıkı tuttuğu, asla rehavete izin vermedikleri öğrenildi.

 

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