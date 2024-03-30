Göztepe'de heyecan tavan yaptı

Bitime 7 maç kala Sakaryaspor'un 9 puan önünde Süper Lig potası olan 2'nci sırada yer alan Göztepe'de planlar sadece galibiyet üzerine kuruldu.



Kocaelispor'u yenip Süper Lig yolunda dev bir adım atmayı hedefleyen Göztepe'de taraftarlar da geri sayıma geçti.



Kocaelispor deplasmanında Göz-Göz'ü yalnız bırakmak istemeyen futbolseverlerin kendilerine ayrılan tribünleri tamamen dolduracağı ve biletleri tükettiği bildirildi.



Kritik haftalara girilirken hem Sportif Direktör Ivan Mance hem de teknik direktör Stanimir Stoilov da teyakkuz ilan etti. Oyuncularla sık sık toplantılar yapan Mance ve Stoilov'un işi çok sıkı tuttuğu, asla rehavete izin vermedikleri öğrenildi.







