Göztepe'de hedef Tayfur Bingöl

Göztepe, Beşiktaş forması giyen eski oyuncusu Tayfur Bingöl'ü kadrosuna katmak istiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de hedef Tayfur Bingöl
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18 Temmuz 2024 17:37
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren ve ikinci özel maçında Fehervar FC ile 2-2 berabere kalan Göztepe, Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen eski futbolcusu Tayfur Bingöl'e kanca attı.

BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Antalyaspor ve Konyaspor'un da ilgilendiği eski oyuncusu Tayfur için görüşmelere başlayan sarı-kırmızılıların bonservis bedeli isteyen Beşiktaş'la pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi. Hacettepe alt yapısından yetişen Tayfur, 2016-2019 yılları arasında Göztepe'de oynamıştı.

GÖZTEPE, BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Göz-Göz'e 2016-2017 sezonunda gelen 31 yaşındaki oyuncu o sezon İzmir ekibiyle 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. 2 sene de Süper Lig'de Göztepe formasını terleten tecrübeli kanat oyuncusu ardından Bursaspor ve Alanyaspor formalarını giydi.

2022-2023 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Tayfur Bingöl geçen sezon 19 resmi maça çıkıp 1 gol attı ve 1 de asist yaptı. Tayfur, Göztepe kariyerinde ise toplam 88 müsabakada forma giydi.

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