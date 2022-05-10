Göztepe'de hazırlıklar başladı

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, 37. haftada 15 Mayıs Pazar günü evinde oynayacağı Beşiktaş maçı için ilk çalışmasını yaptı.
Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde dar alanda oyun oynadı.
İzmir temsilcisi 11 Mayıs Çarşamba günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde dar alanda oyun oynadı.
İzmir temsilcisi 11 Mayıs Çarşamba günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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