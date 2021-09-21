Göztepe'de Hatay'a karşı 2 eksik, 1 belirsiz!

Göztepe'nin Süper Lig'in 6. haftasındaki konuğu Hatayspor...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de Hatay'a karşı 2 eksik, 1 belirsiz!
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21 Eylül 2021 15:13
Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Atakaş Hatayspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Atakaş Hatayspor müsabakasında hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Ligde ilk 5 haftada topladığı 5 puan ve averajla 12. sırada yer alan Göztepe, bu sezon tek galibiyetini iç sahadaki Medipol Başakşehir maçında aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic ve Ege Özkayımoğlu'nun sakatlıkları bulunurken, Murat Paluli'nin durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

İki takım arasında geçen sezon İzmir'de oynanan karşılaşmayı Atakaş Hatayspor 1-0, Hatay'daki müsabakayı ise Göztepe 3-2 kazandı.


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