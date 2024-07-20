Göztepe'de gündem Dubois

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Savunmaya takviye için kolları sıvayan İzmir temsilcisi, rotasını İstanbul'a çevirdi ve Galatasaray'dan Leo Dubois'i gündemine aldı.
Leo Dubois, geçen sezonu da Başakşehir'de kiralık olarak geçirmişti.
Galatasaray'ın 29 yaşındaki futbolcunun geleceği için kararını Avusturya'daki ikinci kampın ardından vermesi bekleniyor.
Galatasaray'a 2022 yazında imza atan Dubois'in sarı-kırmızılılar ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Savunmaya takviye için kolları sıvayan İzmir temsilcisi, rotasını İstanbul'a çevirdi ve Galatasaray'dan Leo Dubois'i gündemine aldı.
Leo Dubois, geçen sezonu da Başakşehir'de kiralık olarak geçirmişti.
Galatasaray'ın 29 yaşındaki futbolcunun geleceği için kararını Avusturya'daki ikinci kampın ardından vermesi bekleniyor.
Galatasaray'a 2022 yazında imza atan Dubois'in sarı-kırmızılılar ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
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