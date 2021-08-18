Göztepe'de gündem Ali Adnan

Transfer arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'dan sürpriz hamle... Göztepe, Vancouver forması giyen 27 yaşındaki Ali Adnan Kadhim Al-Tameemi'yi gündemine aldı.

, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de gündem Ali Adnan
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18 Ağustos 2021 12:03
Transfer arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'dan sürpriz hamle... Göztepe , Vancouver forması giyen 27 yaşındaki Ali Adnan Kadhim Al-Tameemi'yi gündemine aldı.

Iraklı sol bek 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında Süper Lig'de Çaykur Rizespor 'da görev yapmıştı. Rizespor'un Udinese'ye sattığı oyuncu beklenen çıkışı yapamamıştı. Bu arada Göztepe'nin bir süredir görüşme halinde olduğu Martin Linnes tercihini Molde'den yana kullandı.

İzmir temsilcisi savunmanın sağı için de arayışlarına devam edecek. O bölgeye de mutlaka takviye yapılacağı belirtildi. 


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