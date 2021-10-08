Göztepe'de gol sorununa çözüm: Niasse!

Süper Lig takımlarından Göztepe, gol problemini çözmek için Oumar Niasse'yi listesine aldı.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; EPA
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Göztepe'de gol sorununa çözüm: Niasse!
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08 Ekim 2021 13:51
Süper Lig'de bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan ve iki haftadır düşme potasından sıyrılamayan Göztepe'de yönetim düğmeye bastı.

Sezon başında ileri uca takviye yapmayan Başkan Mehmet Sepil, Ocak ayında bir golcü transferi ile bu soruna çare bulacak. Teknik direktör Nestor El Maestro ile bir toplantı yapan Başkan Sepil, ilk olarak gündemine Senegalli yıldız Oumar Niasse'yi aldı.

Göztepe'nin daha önce de gündemine gelen 31 yaşındaki yıldız futbolcuyla önümüzdeki günlerde bir görüşme yapması bekleniyor. Son olarak İngiltere Championship ekibi Huddersfield'da forma giyen futbolcu 1 Temmuz 2021 itibariyle boşa çıktı.

AKHİSAR'DA 15 GOL ATTI
Niasse, 2013-2014 sezonunda Süper Lig'de formasını giydiği Akhisar'da parladı. Akigo'nun Brann'dan transfer ettiği Oumar Niasse, 40 maçta 15 gol atarken bu performansıyla Lokomotiv Moskova'ya gitti. Buradan İngiltere'nin köklü ekibi Everton'a transfer olan 31 yaşındaki Senegalli, Hull City, Cardiff City formalarını da terletti.

BONSERVİS ENGELİ YOK
Bonservis engeli olmayan ve daha önce Akhisar forması giyen futbolcunun Türkiye'ye dönmeye sıcak bakabileceği öğrenildi. Yönetim, Niasse'ye kadroda yer açmak için bir türlü bekleneni veremeyen Brown Ideye ile vedalaşmayı planlıyor. Sezon başında elden çıkarılamayan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Nijeryalı futbolcuya kulüp bulunacak.


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