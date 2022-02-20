Göztepe'de Galatasaray öncesi tek eksik

Süper Lig'de sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Göztepe'de Atakan Çankaya kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada oynayamayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de Galatasaray öncesi tek eksik
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20 Şubat 2022 14:40
Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Göztepe, 26. haftanın kapanış maçında pazartesi Galatasaray ile sahasında karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Galatasaray maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Ligde üst üste aldığı 4 galibiyetin ardından Altay ve Atakaş Hatayspor'a mağlup olan 27 puanlı Göztepe, 26. haftaya küme düşme hattındaki GZT Giresunspor'un 1 puan önünde 16. sırada girdi.

Göztepe, yarın 29 puana sahip Galatasaray'ı yendiği takdirde rakibini sıralamada geride bırakacak.

İzmir temsilcisinde kart cezalısı Atakan Çankaya müsabakada forma giyemeyecek.

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