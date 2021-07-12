Göztepe'de Gaitan için transfer görüşmesi

Göztepe, geçen sezonu Portekiz ekibi Braga'da geçiren Gaitan'ı transfer etmek için düğmeye bastı. Sözleşmesi biten 33 yaşındaki futbolcuya resmi teklif yapılırken beklemeye geçildi.

Haber; Yeni Asır
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Göztepe'de Gaitan için transfer görüşmesi
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12 Temmuz 2021 13:20
Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe yıldız avında. Orta alana kaliteli bir yabancı kazandırmanın planlarını yapan Göz-Göz yönetimi, Arjantinli yıldız Nico Gaitan'ı listesine aldı. Başkan Mehmet Sepil, geçen sezonu Portekiz'de Braga ekibinde geçiren 33 yaşındaki Tangocu ile bağlantıya geçti. Sepil'in Gaitan ile transfer bombasını patlatarak teknik direktör Ünal Karaman ve sarı-kırmızılı taraftarlara yeni sezon öncesi bir hediye vermeyi planladığı öğrenildi.

SIKI PAZARLIKLAR YAPILACAK

Bonservisi elinde olan orta sahanın güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro civarında. Yıldız ismi ikna etmeye çalışan Başkan Sepil, Gaitan ve menajeriyle hafta içinde bir araya gelerek pazarlık masasına oturması bekleniyor. Beşiktaş'ın da gündemine gelen Gaitan'a Avrupa'dan da bazı teklifler olduğu öğrenildi.

KUPA CANAVARI

Kariyerinde Arjantin'de Boca Juniors, Portekiz'de Benfica, İspanya'da Atletico Madrid gibi önemli ekiplerde forma giyen Gaitan, toplam 12 kupa kazandı. Boca Juniors ile ligde bir kez şampiyonluk yaşayan futbolcu, Benfica ile ligde 3, lig kupasında 6 kez mutlu sona ulaştı. Gaitan, Atletico Madrid'de de Avrupa Ligi şampiyonluğu sevincini yaşadı.


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