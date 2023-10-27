29 Ekim

Göztepe'de flaş ayrılık gerçekleşti

Göztepe, Marko Kvasina'nın sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Göztepe'de flaş ayrılık gerçekleşti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2023 00:58
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Hırvat asıllı Avusturyalı forvet Marko Kvasina ile sözleşmesini feshetti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Marko Kvasina arasında yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kvasina'ya devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler Kvasina." ifadelerine yer verildi.

2022-2023 sezonunda sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Kvasina, 32 maçta 3 gol kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery