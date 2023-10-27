Göztepe'de flaş ayrılık gerçekleşti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Hırvat asıllı Avusturyalı forvet Marko Kvasina ile sözleşmesini feshetti.



Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Marko Kvasina arasında yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kvasina'ya devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler Kvasina." ifadelerine yer verildi.



2022-2023 sezonunda sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Kvasina, 32 maçta 3 gol kaydetti.



