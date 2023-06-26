Göztepe'de Emir Ortakaya ısrarı!

Göztepe geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den kiralanan 19 yaşındaki oyuncu Emir Ortakaya'nın takımda kalması için Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerde son aşamaya geldi. Emir Ortakaya, Göztepe'nin yaptığı teklife 'evet' dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; DHA
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Göztepe'de Emir Ortakaya ısrarı!
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26 Haziran 2023 12:31
Süper Lig'e yükselmek isteyen Göztepe, yeni sezonda kadrosundaki değerleri de korumayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir ekibinde savunmada ana gündem ise Emir Ortakaya transferi... Geçen sezon Fenerbahçe'den kiralanan 19 yaşındaki oyuncu içi bir kez daha sarı-lacivertli ekibin kapısını çalan Göztepe, görüşmelerde son aşamaya geldi. Takımda kalmaya sıcak bakan Emir, sarı-kırmızılı ekibin teklifine yeşil ışık yakarken iş artık Fenerbahçe'ye kaldı.

KARARI YENİ HOCA VERECEK

Göztepe'nin Süper Lig'e çıkma projesiyle 1 yıl daha takımda tutmaya ikna ettiği Emir için Fenerbahçe'nin yeni hocası bekleniyor. Takımın başına geçecek teknik adamın raporuna göre Emir transferi netleşecek. Geçen sezon Atınç ve Arslanagic'le iyi bir savunma hattı oluşturan 19 yaşındaki stoper, başarılı bir yıl geçirdi. 33 maça çıkan genç oyuncu, 1 kez rakip ağları havalandırdı. Fenerbahçe'nin gelecekte şans vermeyi düşündüğü Emir, 2021 yılında Barış Alıcı'nın transferi karşılığında altyapıya gelmişti.

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