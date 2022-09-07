Göztepe'de Emir Ortakaya göz dolduruyor

Fenerbahçe, Arda Güler gibi Emir Ortakaya'yı da Gençlerbirliği altyapısından transfer etmişti. Yönetim, 18 yaşındaki stoperin sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattıktan sonra Göztepe'ye kiralamıştı. Genç savunmacı, İzmir ekibinin ligdeki 4 maçında da ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika süre aldı. Emir, 1. Lig ekibindeki performansıyla göz doldurdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Göztepe'de Emir Ortakaya göz dolduruyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Eylül 2022 11:21
Sarı-Lacivertliler, Arda Güler gibi Emir Ortakaya'yı da Gençlerbirliği altyapısından transfer etmişti. Yönetim, 18 yaşındaki stoperin sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattıktan sonra Göztepe 'ye kiralamıştı.

Genç savunmacı, İzmir ekibinin ligdeki 4 maçında da ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika süre aldı. Emir, 1. Lig ekibindeki performansıyla göz doldurdu.

Sarı-Lacivertliler, solak stoperin Göztepe'de maç tecrübesi kazandıktan sonra yeni sezonda A takım rotasyonunda yer almasını planlıyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ