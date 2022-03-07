Göztepe'de El Maestro ile yollar ayrıldı

Göztepe, teknik direktör Nestor El Maestro ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de El Maestro ile yollar ayrıldı
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07 Mart 2022 14:55
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Nestor El Maestro dönemi sona erdi.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki teknik adamla yolları ayrıldığı açıklandı.

El Maestro, bu sezon 4. haftadaki Medipol Başakşehir maçıyla Göztepe kariyerine başlamıştı.

İşte Göztepe'nin açıklaması:

"Kamuoyunun Bilgisine Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Nestor El Maestro ile yollarımız ayrılmıştır."

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