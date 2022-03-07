Göztepe'de El Maestro ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Nestor El Maestro dönemi sona erdi.
İzmir ekibinden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki teknik adamla yolları ayrıldığı açıklandı.
El Maestro, bu sezon 4. haftadaki Medipol Başakşehir maçıyla Göztepe kariyerine başlamıştı.
İşte Göztepe'nin açıklaması:
"Kamuoyunun Bilgisine Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Nestor El Maestro ile yollarımız ayrılmıştır."
İzmir ekibinden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki teknik adamla yolları ayrıldığı açıklandı.
El Maestro, bu sezon 4. haftadaki Medipol Başakşehir maçıyla Göztepe kariyerine başlamıştı.
İşte Göztepe'nin açıklaması:
"Kamuoyunun Bilgisine Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Nestor El Maestro ile yollarımız ayrılmıştır."