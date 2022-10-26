Göztepe'de Cumhuriyet şöleni yaşanacak

Göztepe'de futbolseverler Cumhuriyet'in 99'uncu kuruluş yıl dönümünde stadı adeta bayram yerine çevirecek.



Tribünleri tamamen doldurması beklenen Göztepelilerin bayrak ve flamalarla görsel şölene hazırlandığı, Cumhuriyet'e özel koreografi gösterisi de hazırladığı ifade edildi.



Taraftarlar sosyal medya üzerinden organizasyon çağrılarında bulundu. Stada gelecek herkesin Türk bayraklarını da yanında getirmesini isteyen Göztepeli taraftarlar, "Bu anlamlı günde stadımızda Cumhuriyet coşkusunu en güzel şekilde yaşayacağız. Gürsel Aksel Stadı'nda bilet alan herkesin Cumhuriyet coşkusu tavan yapacak"





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